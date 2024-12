L’aide en faveur du Vanuatu s’organise dans le Jura

Le séisme qui a frappé le Vanuatu le 17 décembre dernier trouve de l’écho dans le Jura. L’archipel de l’océan Pacifique a été secoué par un violent tremblement de terre qui a fait au moins 14 morts et 200 blessés, mais aussi provoqué des destructions conséquentes.

Véronique Lambert habite au Vanuatu depuis 14 ans. De passage dans la région, la Jurassienne et sa partenaire Fahra Crétin sont en train de créer dans l’urgence une association baptisée « Vanuatu Blong Yumi », qui signifie « Vanuatu à nous tous ». Leur objectif : récolter des fonds et organiser l’aide sur place. « Le séisme a détruit la moitié de la capitale Port Vila. La ville est fermée pour six mois et le besoin d’aide est conséquent », explique Véronique Lambert.

Après avoir déjà œuvré sur le plan humanitaire suite au passage du cyclone Pam en 2015, la Jurassienne remet donc l’ouvrage sur le métier. « Les fonds que nous voulons récolter maintenant dans le Jura serviront à aider les petites communautés à mon retour au Vanuatu, dans quelques semaines. Il s’agira d’évaluer les besoins sur place », précise Véronique Lambert.

Les fondatrices de l’association « Vanuatu Blong Yumi » organiseront un verre de l’amitié le 10 janvier prochain (les précisions sur le lieu et l’horaire seront apportées ultérieurement sur les réseaux sociaux). Véronique Lambert et Fahra Crétin peuvent être contactées par e-mail aux adresses veroniquetouret@gmail.com et fahra.bej@gmail.com.