H2 Bois entre dans le concret

Une levée de fonds pour la société H2 Bois. À la mi-décembre, le Groupe Corbat et Planair Vision annonçaient que Romande Energie entrait dans le capital de cette jeune entreprise, en tant qu’actionnaire minoritaire, depuis ce 1er janvier. D’ici l’année prochaine, elle devrait produire de l’hydrogène bas-carbone à partir de déchets de bois, à Glovelier. Si le groupe Corbat, spécialisé dans la transformation du bois local, a recherché un énergéticien, c’est pour élargir « le champ de compétences » au sein de H2 Bois. Benjamin Corbat, co-directeur du Groupe Corbat, explique que Romande Energie permettra aussi d’assurer la sécurité en approvisionnement en hydrogène en cas de coupure de production à Glovelier : « c’est un système de back-up dont on a besoin ». Le jeune entrepreneur précise que H2 Bois pourrait être amenée à livrer de l’hydrogène en dehors de sa zone de distribution. Et ainsi Romande Energie peut apporter ses connaissances sur la livraison de ce genre de produits.