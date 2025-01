Perspectives 2025 (1/5) : la dernière année bernoise de Moutier

Moutier entre ce 1er janvier 2025 dans le sprint final qui l’emmènera dans le canton du Jura, dans pile un an. La cité prévôtoise entame ainsi ce mercredi sa dernière année bernoise. Le maire Marcel Winistoerfer nous a accordé un entretien pour évoquer les préparatifs encore en cours durant cette période qu’il qualifie de « spéciale ».

Le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’il y a encore du pain sur la planche. « Nous sommes entrés dans une phase de concrétisation depuis le 22 septembre dernier et l’acceptation du Concordat. Les gens se retrouvent par secteur d’activité. Il ne faut pas croire que tout se passera dans la nuit du 1er janvier 2026 ! Mais pour l’instant, tout se déroule très bien », confie Marcel Winistoerfer. Qui ajoute pour souligner la masse de travail encore à accomplir : « La partie dite pratique est encore à faire. Nous devons revoir notre règlement communal et tout ce qui touchera à l’imposition. Et là, la population prévôtoise devra encore voter sur ces deux points, j’ose espérer dans la première moitié de l’année. Il faut que nous soyons prêts ! ». Les autorités devront aussi préparer le budget 2026, qui sera la première mouture jurassienne de la ville. Et puis, les ayants droit de Moutier participeront pour la première fois – l’automne prochain – aux élections cantonales jurassiennes. Sept sièges au Parlement seront attribués à la ville. « Nous devons faire envie pour que les gens participent et se sentent concernés. Ça va animer considérablement la vie politique à Moutier, j’en suis convaincu », estime Marcel Winistoerfer.





Apaisement en bonne voie

L’année 2025 doit aussi être consacrée à l’apaisement dans la cité prévôtoise après les différents votes en lien avec la question institutionnelle. Le retour à la sérénité semble déjà en bonne voie. « Je crois que oui. J’ai pu m’en rendre compte par moi-même, par exemple au Marché paysan ou à différentes manifestations en ville. Les gens sont ensemble, se parlent. Je pense vraiment que l’on entre dans une nouvelle phase. Ça me réjouit », dit le maire.

Marcel Winistoerfer salue enfin les bonnes relations que Moutier entretient avec les différentes institutions politiques. Une fois dans le Jura, l’élu estime que la cité contribuera au redressement financier de son nouveau canton. « Ce n’est pas seulement une espérance, c’est une conviction. Les deux parties seront gagnantes à terme. Aux communes jurassiennes, je peux aussi certifier que nous ferons notre part à nous, de manière nette et précise », clame Marcel Winistoerfer.