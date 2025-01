La Dre Barbara Loeliger a posé sa mallette à Boncourt

Une désertification des zones rurales

« Souvent je dis à mes jeunes collègues qui cherchent leur spécialité : être un médecin de famille, c’est être médecin pour tout. Travailler comme spécialiste, c’est plutôt être un médecin technicien. On se focalise sur un problème technique », explique Barbara Loeliger. La doctoresse est bien consciente que s’installer seule dans un cabinet médical dans une région dite périphérique n’est pas anodin. En plus de la complexité des aspects médicaux et de l’éloignement par rapport aux confrères, il faut se charger du côté administratif « qui est énorme et qui prend beaucoup de temps ». L’Ajoulote, qui a travaillé à Bienne et en Nouvelle-Zélande, espère d’ailleurs accueillir un autre médecin dans son cabinet afin de le former.





Des défis à la pelle

Après le décès subit de son prédécesseur, le cabinet médical est resté fermé cinq mois. A son arrivée, Barbara Loeliger a donc dû commencer par ranger et trier les nombreuses affaires avec l’aide de ses deux assistantes médicales. S’en sont suivies des heures à comprendre le fonctionnement des différentes machines, à remettre en état le parc informatique et à remplir les stocks de médicaments disponibles dans sa propharmacie.