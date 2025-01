Le cinéma revient dans la normalité

Le cinéma s’est-il relevé du Covid ?

En 2020, la crise du coronavirus avait presque été fatale à Cinepel. Les principaux cinémas non subventionnés du canton avaient dû fermer leurs portes temporairement.



Si la situation se stabilise peu à peu, le processus prend du temps pour que les salles de projection s’en remettent. Pour la directrice de cinémas, ce n’est pas seulement la faute de la pandémie : « on a eu la crise du Covid, on a eu la crise de l’énergie, donc il y a eu plusieurs crises dans ces derniers 4-5 ans ». Mais le but est proche : « à mon avis, il nous faut encore un an ou deux pour vraiment dire qu’on a dépassé la phase 2020 à 2022 », rassure Edna Epelbaum.