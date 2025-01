Perspectives 2025 (3/5) : le printemps à enjeux du sport jurassien

Les fêtes sont à présent derrière et il est temps de se projeter vers une année 2025 qui sera à nouveau riche en actualité sportive. Plusieurs clubs phares de notre canton vont vivre des prochains mois intenses, avec de nombreux enjeux. Les premiers mois de l’année seront très importants pour le sport jurassien, en particulier pour les fers de lance de notre région dans les disciplines reines.







Le HCA et les SRD en mode survie

Le HC Ajoie est lanterne rouge de National League de hockey sur glace au moment de lancer 2025, alors que les SR Delémont sont actuellement en bas de tableau en Promotion League de football, mais du bon côté de la barre. Une partie du sort des Ajoulots se jouera très certainement en play-out. On voit mal comment le HCA pourrait rattraper la quinzaine de points qui le sépare des 11e et 12e place du classement. Si le play-out devait mal se passer, alors l’avenir ajoulot pourrait se décider dans un barrage riche en émotions contre le champion de Swiss League, pour autant que celui-ci puisse monter. On pourrait par exemple revivre une série de tous les dangers contre le meilleur ennemi chaux-de-fonnier.

Du côté des SRD cette fois, les derniers matches de 2024 sont source d’espoir… si les Delémontains n’ont que deux points d’avance sur la barre, ils semblent bien mieux armés pour le maintien que leurs détracteurs du bas de tableau. Un bon recrutement et une bonne préparation permettront aux footballeurs de la capitale de s’en sortir. Gagner rapidement pour se mettre à l’abri et jouer libérés, c’est l’obsession du club cher au président Patrick Fleury.

On suivra aussi avec attention le dénouement de la saison d’un autre club phare de notre région, le Volleyball Franches-Montagnes. Le néo-promu taignon devra se battre ces prochaines semaines pour valider son billet pour les play-off de Ligue A. Si le VFM n’y parvient pas, il semble toutefois qu’une relégation ne soit absolument pas à craindre. /mle