Un postulat pour l’avenir touristique du Château de Porrentruy

Le Château de Porrentruy doit devenir un haut lieu touristique de Suisse. C’est l’idée du député suppléant Thomas Schaffter (PCSI) qui a déposé récemment un postulat au Parlement. Le texte de l’élu bruntrutain fait suite à l’annonce de la fermeture définitive de la prison de Porrentruy en 2026. Il s’appuie également sur un contexte de réflexion sur la stratégie immobilière de l’État jurassien. Thomas Schaffter n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il avait porté un postulat sur le sujet en 2016. Le texte avait été repoussé par 30 voix contre 27. Pour l’élu PCSI, il est temps de remettre le couvert. Thomas Schaffter estime qu’il est essentiel de faire les bons choix porteurs d’avenir pour la région concernant le Château de Porrentruy. Il souligne que le potentiel touristique et économique de l’édifice est très élevé et que les milieux touristiques sont prêts à s’investir dans des discussions en ce sens. L’élu PCSI rappelle également que l’amélioration de l’offre en matière de tourisme, notamment à Porrentruy, a généré des nuitées en forte augmentation et des retombées économiques indirectes. Il ne cache pas que le lancement d’un projet touristique pour le Château de Porrentruy impliquera de trouver une autre solution pour la localisation de la justice jurassienne. Pour Thomas Schaffter, d’autres sites potentiels d’implantation existent dans la cité bruntrutaine et pourraient être analysés en parallèle. L’élu PCSI estime que l’État ne doit pas se substituer aux acteurs et promoteurs touristiques mais plutôt lancer un appel à projets. Il demande ainsi au Gouvernement jurassien « d’élaborer ou de susciter un ou plusieurs projets qui rendraient réalisable et financièrement supportable pour l’État l’affectation du Château de Porrentruy en un haut lieu touristique de Suisse ». /comm-fco