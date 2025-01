Des jumeaux pour les premiers bébés de l’année à l’H-JU

L’Hôpital du Jura a enregistré non pas sa première mais ses deux premières naissances de l’année 2025. Des jumeaux sont nés par césarienne ce vendredi, en fin d’après-midi. Alma a été la première à pointer le bout de son petit nez à 17h13 avant d’être suivie par son frère, prénommé Roméo, à 17h15. L’H-JU note que pas moins de cinq naissances sont intervenues le 31 décembre mais qu’il a donc fallu attendre jusqu’au 3 janvier pour en enregistrer de nouvelles. Alma pèse 2,605 kg et mesure 46 cm. Quant à Roméo, il pèse 2,645 kg et mesure également 46cm. /comm-fco