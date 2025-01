Perspectives 2025 (4/5) : Jurassica fourmille de projets

Il va s’en passer des choses à Jurassica en 2025. L’institution muséale de Porrentruy a quitté la villa Beucler en octobre pour emménager dans le nouveau Centre de recherche et de conservation, partagé avec la section d’archéologie de l’Office de la culture du canton du Jura. Dans ces nouveaux locaux, Jurassica se sent pousser des ailes. « On a commencé avec une infrastructure qui était modeste ou pas forcément toujours très adaptée. Je vois dans les discussions avec nos partenaires de la Confédération […] de mettre en avant ce nouveau bâtiment, cette nouvelle infrastructure, ce nouveau potentiel, c’est une immense plus-value dans les discussions, les négociations et les subventions », explique le directeur de Jurassica. Damien Becker détaille que ce nouveau bâtiment donne aussi l’opportunité de repenser les alentours et la circulation des visiteurs. Ainsi les extérieurs seront aussi transformés. Un dinosaure accueille désormais les badauds : « L’arrivée de cet allosaure est un premier pas dans ces alentours qui auront vraiment une capacité d’accueillir aussi des visiteurs. » Une inauguration et une porte ouverte devraient être mises sur pied en février.