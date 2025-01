Monique Rebetez écrit le terroir jurassien

Le Jura, écrin d’un recueil de nouvelles signé Monique Rebetez. Déjà autrice de deux romans, elle a publié récemment « Les Lettres d’or », une compilation de textes courts qui mettent en scène l’histoire, les lieux, les bêtes – en particulier les chats, fil rouge du recueil – et les gens de la région. Un produit du terroir ? « Oui, répond Monique Rebetez. C’est très ancré dans le terroir jurassien, et quand je dis Jura, c’est le Jura historique ». Des bords du Doubs à Saignelégier, en passant par Reconvilier, Courchapoix, Asuel ou Courfaivre, les lecteurs y retrouveront forcément des lieux et légendes connus, sur lesquels est venue se greffer l’inspiration de l’autrice.

Ces douze nouvelles oscillent entre réalisme et fantastique, dans une langue foisonnante qui emprunte volontiers au parler local, au patois, qui ose aussi la poésie et l’humour – on songe notamment au texte intitulé « Les cadeaux de Saint-Martin », qui joue joyeusement avec les anachronismes. Au départ, il devait s’agir surtout de légendes, mais Monique Rebetez a finalement mêlé plusieurs genres.