Pas de gros incidents dus aux pluies verglaçantes

L’épisode de pluies verglaçantes qui s’est manifesté samedi soir et dans la nuit suivante sur le canton du Jura n’a pas fait trop de dégâts. La police cantonale jurassienne a recensé une dizaine de perturbations. Il s’agit principalement de sorties de route ou de glissades. Aucun blessé n’a été signalé et aucune route n’a dû être fermée au trafic. Le pic de l’épisode de pluies givrantes s’est situé en début de soirée, entre 18h30 et 20h30. De nombreux salages préventifs ont été réalisés, ce qui a permis de limiter la casse sur les routes. Une alerte météo de degré 3 sur 5 avait été émise vendredi et samedi pour annoncer des risques de pluies verglaçantes. /fco