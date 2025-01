Perspectives 2025 (5/5) : année décisive pour la géothermie profonde à Haute-Sorne

Le projet de géothermie profonde à Haute-Sorne entre dans une phase décisive en vue de sa réalisation. L’année qui vient de débuter doit permettre de déterminer si le projet pourra ou non continuer son chemin. Une décision des autorités cantonales est attendue dans le courant de l’automne prochain. Dans l’intervalle, diverses données seront collectées pour poursuivre l’évaluation du projet, notamment au niveau des risques de sismicité. Des tests de stimulation hydraulique seront ainsi réalisés en mars-avril. Ils visent à mesurer la capacité de rendre la roche plus perméable et d’en mesurer la réponse sismique, indique le directeur de Geo-Energie Jura, Olivier Zingg. Cette opération est « au cœur de l’analyse de risques », souligne l’homme qui pilote le projet. Toujours dans l’idée de récolter des informations, des camions vibreurs seront à nouveau utilisés dès le mois en cours mais dans un périmètre plus restreint qu’en avril dernier, soit entre les villages de Bassecourt, Boécourt et Glovelier. L’objectif vise à disposer de données en trois dimensions pour avoir une image plus précise du sous-sol.