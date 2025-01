Un duo féminin organise des jeux équestres à Tramelan

Tout le week-end, des jeux équestres se déroulaient à Tramelan. Samedi avaient lieu des cours d’équitation, avant un concours de Gymkhana le dimanche. Petits et grands cavaliers ont défilé dans le manège de la Western Hasler Farm. Ils étaient 21 inscrits pour la session de Gymkhana amical et familial. Cette pratique équestre consiste à travailler l’agilité d’un cheval et son cavalier. « Un cours de préparation a eu lieu samedi pour appréhender tranquillement le parcours, venir avec un cheval bien dans sa tête et détendu », explique Elena Ettlin qui vient de St-Brais.

Cet événement, c’est le premier organisé par « Les Djingouses », le nom que se donnent les deux femmes à l’origine du projet. Micaela Maia, originaire de Roches, a prévu « des exercices pour apprendre l’immobilité, la direction, à ouvrir des portails », de quoi se débrouiller seul en balade et tisser un lien particulier avec l’animal.