L’action 2x Noël revient pour la 28e fois

Noël n’est pas encore tout à fait terminé ! L’action 2x Noël, qui a commencé le 24 décembre, se poursuit jusqu’au samedi 18 janvier. Elle est organisée conjointement et pour la 28e année par la SSR, La Poste suisse, la Coop et la Croix-Rouge suisse. Il s’agit de récolter des biens du quotidien pour les personnes touchées par la pauvreté.

En Suisse, plus de 702'000 personnes sont concernées par cette problématique. C’est-à-dire qu’elles vivent avec moins de 2'300 francs par mois pour une personne seule et moins de 4'000 francs pour un couple avec deux enfants. Les retraités qui ont de la peine à joindre les deux bouts, ainsi que les étudiants peuvent également bénéficier de l’action 2x Noël. Vous pouvez y participer de plusieurs manières. Des colis déjà faits sont disponibles dans certains magasins Coop et en ligne. Vous avez aussi la possibilité de les confectionner vous-mêmes, comme l’explique Joëlle Scacchi, chargée de communication pour l’action 2x Noël à la Croix-Rouge suisse. Il s’agit de denrées de longue durée comme le riz, les pâtes, le café ou les conserves en boîtes, mais aussi des produits d’hygiène.