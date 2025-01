La bonne année pour observer les aurores boréales

Un phénomène amplifié par les réseaux sociaux

Cependant, 2025 ne sera pas une année exceptionnelle non plus, selon Michel Ory. « Le pic de cette année s’annonce à peine un peu plus actif que le précédent, et moins fort qu’il y a deux cycles » explique-t-il. Mais ce qui change d’un cycle à l’autre, c’est notamment l’activité sur les réseaux sociaux, aidée par la performance toujours plus aboutie des smartphones. Car leur appareil photo révèle souvent avec brio ce que nos yeux ne peuvent décerner. Ce qui explique également l’impression que les aurores boréales sont de plus en plus fréquentes. « L’activité est à peine plus forte que lors du précédent pic entre 2011 et 2024. Il y a eu autant d’événements, mais personne ne les voyait » explique Michel Ory. Pour observer les aurores boréales, l’astronome conseille donc d’attendre les alertes. L’idée c’est d’ensuite observer l’horizon nord et s’armer d’un appareil photo ou d’un smartphone pour immortaliser le phénomène. Un phénomène très difficile à prévoir et qui peut se produire en pleine nuit comme en plein jour, là où il ne sera évidemment pas observable. /tna