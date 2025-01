Le plus gros jour de l’année pour les collectionneurs de fèves

Ce lundi marque l’Épiphanie et qui dit fête des Rois dit galettes, mais aussi fèves : ces petites figurines qui permettent de désigner celui qui portera la couronne sont particulièrement recherchées par les fabophiles, à savoir les collectionneurs de fèves. Danielle Couvé d’Undervelier en fait partie. Elle a réuni plus de 15'000 figurines depuis une trentaine d’années autour de thèmes divers et variés allant d’Harry Potter, à Johnny Hallyday en passant par le carnaval de Bâle. Alors que de nombreuses galettes seront consommés ce lundi à travers la région, Danielle Couvé s’attend à recevoir toute une série de nouvelles fèves ces prochains jours de la part de son entourage.