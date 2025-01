BirdLife invite la population à compter les oiseaux

L’association BirdLife Suisse lance une nouvelle action de sensibilisation. Baptisée « Oiseaux en hiver », elle invite la population à compter les oiseaux dans les agglomérations pendant une heure. L’action se déroulera du 10 au 12 janvier et ne requiert aucune connaissance préalable.

Dans les faits, il s’agit de noter le nombre le plus élevé d’oiseaux observés simultanément, par exemple dans son jardin, autour de chez soi ou dans un parc public. Les données sont ensuite à transmettre en ligne ici (oiseauxenhiver.ch). Le but est de dresser un état de situation des oiseaux présents à cette époque dans le pays. « On s’intéresse à ce qui se passe au milieu de l’hiver. Des gens évoquent un déclin des oiseaux, un recul. On aimerait en avoir le cœur net », explique François Turrian, directeur romand de BirdLife Suisse.