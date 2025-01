Un quartier entier avec du bois local

Au Fuet, un quartier entier sera construit avec du bois local. Le projet, relativement inédit, est initié par la commune de Saicourt, après plusieurs années de réflexion et de coordination.

Du sol au plafond en passant par l’isolation et l’extérieur du bâtiment, tout est fait avec du bois local. Dans le nouveau quartier Pré Paroz, sortiront de terre six maisons et trois immeubles. La particularité de ces constructions est qu’elles seront constituées de tous types de bois et pas uniquement les arbres sans nœuds, dits « parfaits ». Une technique de construction permet d’assembler des planches de petite taille pour former une épaisseur digne d’être utilisée pour les fondations.