Une année de travaux à la gare de Boncourt

La gare de Boncourt va faire peau neuve cette année. Des travaux de rénovation seront lancés ce mois dans le village ajoulot, selon une information transmise mercredi par les CFF. L’objectif est d’améliorer l’accès aux quais, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Le passage sous-voie fera également l’objet d’une réfection complète. Le chantier est devisé à 11,5 millions de francs.

Concrètement, les CFF prévoient de rehausser le quai central pour permettre un accès de plain-pied aux trains. La plateforme sera également prolongée pour créer deux rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ou celles avec une poussette ou des valises. Le passage sous-voie sera, par ailleurs, entièrement rénové et élargi alors qu’un nouvel abri pour les voyageurs sera installé sur le quai central et que divers travaux de renouvellement des voies ferrées seront réalisés.

À partir du 17 février, il ne sera plus possible de transiter entre l’ouest et l’est du village par le passage sous-voie. L’accès aux trains sera toutefois garanti, précisent les CFF. Enfin, le parking P+R de Boncourt devra être fermé pendant la totalité du chantier. Des places de stationnement sont à disposition des automobilistes le long de la rue de la gare.

La fin des travaux est planifiée pour la fin de l’année. Diverses finitions devront toutefois être menées jusqu’à l’été 2026. /comm-alr