La Formule 1 à l’heure de TAG Heuer

Pas d’impact négatif pour Rolex, selon Olivier Müller

TAG Heuer succède à Rolex, qui a décidé de mettre fin à son aventure en Formule 1. L’entreprise biennoise n’a pas communiqué les raisons de son retrait de la F1. Mais cela n’aura pas d’impact négatif sur sa marque, estime Olivier Müller. « Rolex est considérée un peu comme une galaxie à part dans le monde de l’horlogerie », analyse l’expert. « Je ne pense pas que c’était une question d’argent, puisque Rolex a tout l’argent qu’il faudrait pour pouvoir surenchérir, même si on parle de très gros montants », poursuit-il. Selon Olivier Müller, les raisons se cachent peut-être plutôt dans un souci de logique. « D’un côté si vous faites la promotion du sauvetage de la planète, au travers de la fondation et de la marque Rolex, il faut quand même avoir une certaine cohérence et de l’autre côté ne pas sponsoriser un sport avec une telle empreinte carbone. » /lgn