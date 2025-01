Le Royal à Tavannes met les petits plats dans les grands

Autre surprise du programme printanier du Royal à Tavannes, la star du piano Alain Roche. On a pu voir le Jurassien à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024. Cette fois, il ne sera pas suspendu et ne jouera pas à la verticale. Mais il faudra se lever tôt pour l’écouter, à 5h45, pour que le concert commence dans l’obscurité et se termine pile au lever du jour.

Plusieurs artistes dévoileront pour la première fois leur création théâtrale ou leur « seul sur scène ». Un manque d’expérience qui n’est pas synonyme de baisse de qualité, d’après Simon Bertholet. «Ils arrivent bien préparés et c’est une chance de leur donner des opportunités.»