Plus d’un million de francs redistribué par la Loterie romande

Plus de 50 projets seront soutenus dans le cadre de la dernière redistribution de l’année 2024 de la Loterie romande. Le Gouvernement jurassien indique vendredi avoir donné son aval à la redistribution proposée par la Délégation jurassienne à la Loterie romande pour le 4e trimestre. L’enveloppe globale atteint plus de 1,2 million de francs. Parmi les plus gros soutiens, la ville de Porrentruy recevra 108'000 francs pour sa stratégie touristique « Porrentruy, ville culturelle ». La commune de Basse-Vendline se verra, de son côté, attribuer un montant de 100'000 francs pour la revitalisation extraordinaire de la Vendline. /comm-alr





Détails de la répartition en fonction des différents domaines :