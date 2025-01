Une Maison de l’autisme à Reconvilier

C’est un projet dont on parle depuis bientôt 5 ans et qui suscite de grandes attentes. La Maison de l’autisme devrait bien voir le jour dans un avenir proche, mais finalement à Reconvilier, après plusieurs années d’obstacles et de rebondissements. La construction de cette structure dédiée aux enfants et adultes présentant des troubles autistiques était prévue initialement à St-Imier. La première mouture s’est d’abord heurtée à la Commission cantonale de protection des sites et du paysage. La seconde, envisagée sur un nouveau terrain, a été abandonnée en raison de l’explosion des coûts de la parcelle. Ces différents échecs n’ont pas refroidi Pascal Eggler et Cédric Mafille, le directeur de la Fondation La Pimpinière et son adjoint. Portés par leur optimisme et leur proactivité, ces derniers ont peut-être trouvé leur salut à Reconvilier, sur un terrain propriété du canton. Des négociations sont actuellement en cours.

Ce retard accumulé n’a pas que du mauvais. Il a permis de repenser le projet en y appliquant les préceptes de l’architecture dite sensorielle. « Elle est adaptée aux besoins spécifiques des personnes qui présentent des troubles autistiques », explique Cédric Mafille, lequel cite des paramètres tels que l’espace, la luminosité ou encore le bruit.