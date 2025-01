Du changement à la tête des fanfares de la région

Une image rajeunie

Jean-Pierre Bendit estime que cette tendance est aussi due aux efforts entrepris pour rajeunir l’image des fanfares. « Ça a été l’une de mes priorités, à savoir améliorer la communication pour mieux faire connaitre les sociétés de musique. On a été très actif à travers les médias et les réseaux sociaux. Il y a aussi eu un projet de transformation financé par la Confédération et le canton pour redynamiser la communication ou encore avoir de petites histoires autour des concerts », souligne le président démissionnaire.

Jean-Pierre Bendit indique avoir été particulièrement marqué par les différentes fêtes qui ont émaillé son mandat. « C’est toujours un moment incroyable quand il y a les résultats. C’est là qu’il y a beaucoup d’émotions », ajoute l’habitant de Porrentruy. Au chapitre des regrets, ce dernier estime dommage de voir un certain manque d’investissement dans les tâches administratives. « Une société vit avec l’administration d’un côté et la musique de l’autre, il faut travailler main dans la main », conclut Jean-Pierre Bendit qui a été nommé président d’honneur dimanche.





Un nouveau président dans la continuité

Christian Kobel s’est dit particulièrement ému à l'issue de son élection. « C’est une grande fierté pour moi qui aime la musique. J’entends continuer sur la lancée des records et avoir toujours de nombreux participants pour les différentes fêtes et concours », nous a indiqué le nouveau président de la FJM. Ce dernier devra notamment trouver un organisateur pour la fête cantonale de 2029. Christian Kobel souhaite également renforcer le comité central qui n'a désormais plus de représentants d'Ajoie et du Jura bernois.