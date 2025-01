Le « Festival du rire » relancé à carnaval

« Les anciennes générations se souviennent bien du Festival du rire de Patadorf à la halle des fêtes. On veut remettre cela au goût du jour, ça ne sera plus un festival, mais plutôt une soirée humoristique avec un seul artiste programmé dans une salle de maximum 120 places », explique celui qui a repris le Restaurant du Jura en avril dernier. Grand amateur de café-spectacle lors de ses virées parisiennes, David Comte a déjà fait venir ces derniers mois le chanteur Herbert Léonard et l’imitateur Didier Gustin. Alors que l’affluence du Carnaval de Patadorf s’est quelque peu essoufflée ces dernières années, l’entrepreneur espère contribuer à relancer l’intérêt pour cette manifestation via ce « Jura rire ».





« Essayer de profiter de cette nostalgie qui fonctionne bien »

« On aimerait être la pièce qu’on remet dans le jukebox et qui nous refait danser. La nostalgie du temps passé marche bien, on le voit les années 80’ sont à nouveau très en vogue, il faut essayer de profiter de ça. D’autant plus que le lundi à carnaval, il ne se passe pas grand-chose. Et cela peut aussi convenir à ceux qui n’aiment pas carnaval », relève David Comte qui a réussi à dégoter Tex, ce qui n’était pas facile. « C’est effectivement une prise de risque financière, parce qu’on se base sur un spectacle intimiste, on ne pas agrandir la salle ! Mais en deux coups de téléphone, on a réussi à le séduire. Il s’est aussi souvenu qu’il y avait quelque chose ici, parce que l’émission La Classe était venue au Festival du rire de Bassecourt, et Tex y a débuté », rappelle David Comte qui prévoit par ailleurs d’autres soupers-spectacles durant l’année.