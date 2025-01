Moutier : un an de travaux à la rue de l’Est

C’est un long et fastidieux chantier qui s’ouvre ce lundi à la rue de l’Est à Moutier. La circulation sera interrompue pour une durée d’environ une année en raison de travaux au niveau du passage sous-voies, au carrefour avec la rue du Midi. Le pont actuel sera démoli et remplacé par une nouvelle structure tandis que la chaussée sera abaissée. Les travaux interviennent dans le cadre de la réfection globale de la gare de Moutier, menée par les CFF. La Municipalité de Moutier a profité de s’y greffer, de quoi obtenir d’intéressantes synergies et limiter les coûts.

Construire un nouveau pont nécessite une opération particulière, comme l’explique le chef du service des travaux publics à Moutier, Fabrice Zavagnin. « Le nouvel édifice sera construit à côté de l’ancien, puis sera ripé à sa place le temps d’un week-end en septembre. Une manœuvre très particulière qui doit permettre de limiter l’interruption du trafic ferroviaire. » D’ici là, les CFF devront entièrement boucler le secteur et construire l’imposante infrastructure qui soutiendra le chantier du futur pont.