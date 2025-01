Accident sur l’A16 entre Boncourt et Bure

Un accident s’est produit sur l’A16 ce mardi. Aux alentours de 8h50, une automobiliste qui circulait sur la voie en direction de Berne à la sortie du tunnel de Neu-Bois, entre Boncourt et Bure, a perdu la maitrise de son véhicule avant de percuter un camion qui circulait correctement puis de terminer sa course dans la glissière de sécurité. L’automobiliste en cause a subi des blessures superficielles alors que le conducteur du camion n’a pas été blessé, selon les informations transmises par la police cantonale. Le tunnel a été fermé à la circulation pendant environ une heure et demie. /comm-jad