Du mouvement au sein du législatif cantonal

Il y a eu du roulement au sein du législatif cantonal. Durant la législature qui s’achèvera à la fin de l’année, 12 départs ont déjà été enregistrés. Il y a eu du mouvement dans tous les partis à l’exception de l’UDC et du CS POP. C’est au Centre qu’il y a eu le plus de départs. À ce jour on en compte 4 sur les 15 députés que compte le parti. Un chiffre évidemment gonflé par la récente élection de Stéphane Theurillat au sein du Gouvernement.

Proportionnellement, c’est le PLR qui enregistre les mouvements les plus importants puisque 3 députés sur 8 ont quitté leur poste en cours de législature. Même si d’un point de vue purement mathématique, c’est le PVL qui enregistre le mouvement le plus fort statistiquement avec un départ pour deux députés. On observe des tendances relativement similaires chez les Verts et le PCSI avec deux départs pour chacun des partis qui comptent respectivement 7 et 6 députés. À l’inverse, parmis les partis qui ont enregistré des démissions, c’est au parti socialiste que les rangs sont restés les plus stables puisqu’il n’y a eu qu’un seul départ sur les 13 députés PS.

Des démissions supplémentaires devraient encore arriver en cours d’année avant les élections cantonales de cet automne. Ces 12 départs restent dans la norme de ce qu’on avait pu observer lors de la précédente législature qui avait vu une vingtaine de députés quitter leur siège, nous a précisé le secrétaire général du Parlement Fabien Kohler. /tna