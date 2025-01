« Ils font vivre notre commune » - Caissier

« Le rôle de caissier est tout simple, c’est tenir la comptabilité de la commune, mais ce n’est pas si simple que ça dans le concret. Il y a beaucoup d’activités comme la gestion des débiteurs et des créanciers, la facturation, l’encaissement des taxes, le bouclement des comptes et l’établissement du budget et cela nous prend beaucoup de temps », raconte-t-il. De plus, les contraintes sont multiples, comme par exemple le respect des normes MCH2 depuis certaines années. « Cela a été un énorme défi pour toutes les collectivités publiques. On a été un peu seul. On nous a donné une base et on a dû tout construire. Le plan comptable est entré en vigueur en 2020 et depuis 2018, on a créé un groupe des caissiers pour mettre sur pied ce nouveau plan comptable », raconte Roger Fleury. En plus des normes à respecter, dans ce domaine, il faut notamment savoir jongler entre les idées politiques et la réalité. Toutefois, pour le caissier, « l’administration communale reste un des tous derniers services à la population direct ». C’est ce qui fait partie de ce qu’il aime dans son métier. /lge