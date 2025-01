Un chapitre se ferme pour Pegasus

Un album prémonitoire

Une annonce de départ qui tombe à quelques jours de la sortie de leur septième album « Twisted Hearts Club », le club des cœurs tordus en français. Un titre prémonitoire ? Peut-être bien, d’après le chanteur de Pegasus. « C’est impressionnant, l’album et les chansons font écho à une séparation, alors même que l’écriture s’est déroulée avant l’annonce de Gabriel », s’étonne Noah Veraguth. En effet, le titre de certains morceaux sont sans équivoque, comme « As long as you stay here » traduit par « Tant que vous resterez ici » ou « How much can a heart break » qui signifie « À quel point un cœur peut-il se briser ». Même si le thème principal semble sombre et nostalgique, le style variera, d’après le leader du groupe. « Il y a aussi des chansons très heureuses avec beaucoup d’espoir. Ce sont des chansons d’amour. »