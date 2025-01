Cap sur les JO de Los Angeles pour les nouveaux visages de l’armée suisse

Ils sont 9 nouveaux sportifs d'élite à porter l'uniforme de l'armée suisse. Ce mercredi matin à Macolin, l'armée a présenté les militaires contractuels qui ont été retenus parmi 50 candidatures et seront soutenu financièrement jusqu'aux prochains Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles. Les élus recevront un salaire mensuel de 2'000 à 3'000 francs contre des prestations de représentation, notamment lors de conférences ou sur les réseaux sociaux. Pour l’armée, il s’agit de « défendre la Suisse avec des armes particulières, le succès international ou l’exemple ». Le cavalier fribourgeois Robin Godel est l'un des élus, spécialiste du concours complet et 4e des derniers Jeux de Paris en équipe, il bénéficie du soutien de l'armée suisse depuis plusieurs années et l'estime essentiel : « Ça va me permettre de me concentrer beaucoup plus sur le sport et moins sur le fait de gagner ma vie à côté. Un réel plus pour pouvoir mieux m’entrainer et, espérons-le, avoir de meilleures performances en concours ».