Faire naître et durer la passion pour le théâtre à Bure

La compagnie des mordus de la scène de Bure est partie pour durer. Elle avait fait son retour après 10 ans d’absence l’année passée. Ce mercredi, le comité indique avoir pris la décision de pérenniser l’association. L’engouement populaire et le plaisir de la scène ont évidemment penché dans la balance comme l’explique Sébastien Gschwind, président du comité des mordus de la scène de Bure. « On a eu du plaisir à rejouer et se retrouver. On va mettre en place une structure plus claire et en invitant toute personne intéressée par le théâtre à nous rejoindre, » explique Sébastien Gschwind. L’idée est notamment de permettre aux personnes intéressées également par les coulisses d’un spectacle, la technique ou la préparation de décors. « L’idée n’est pas uniquement de monter des pièces, mais de faire découvrir le théâtre sous ses différentes formes ou inviter d’autres spectacles à Bure par exemple. »

Dans cette optique, l’association accueille le 24 janvier la pièce « A vot’bon cœur ! », comédie écrite et mise en scène par Thierry Meury et interprétée par Olivier Etiques et Francis Charmillot.