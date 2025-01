Interpellation de quatre individus suspectés de cambriolage à Courgenay

La police et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières ont interpellé quatre ressortissants géorgiens mardi soir à Courgenay. Ces individus soupçonnés de cambriolage ont été arrêtés alors qu’ils sortaient d’une maison inhabitée vers 17h45. Les forces de l’ordre sont intervenues sur place à la suite du signalement d’un témoin ayant perçu un comportement suspect. La police indique mercredi soir que les suspects ont été transportés au Centre A16 et mis en arrestation provisoire avant d’être entendus par la gendarmerie en collaboration avec la police judiciaire. Aucun autre cas n’a pu leur être reproché sur le territoire jurassien, selon le communiqué des forces de l’ordre.

Au terme des investigations policières, le Ministère public leur a notifié une ordonnance pénale. Les quatre individus ont été libérés mercredi en fin de journée. /comm-alr