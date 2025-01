Manifestation contre la fermeture des offices de poste

Environ 10'000 habitants jurassiens en plus seraient concernés et lésés par la fermeture des huit filiales de la Poste sur le territoire cantonal, selon une estimation du secrétaire régional de Syndicom. Ce dernier rappelle le certain libre arbitre dont fait preuve le géant jaune qui peut aller à l’encontre des recommandations émises par la Commission fédérale de la Poste (PostCom). La PostCom devrait par ailleurs dire clairement non aux fermetures des offices de poste, estime Jean-François Donzé.