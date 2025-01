« Abracadabrass » : La magie dans la musique de l’ECJ

La magie se marie à la musique vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 janvier au Théâtre du Jura à Delémont. Le Concert « Abracadabrass » présenté par l’Ensemble de Cuivres Jurassien mélange la magie avec Christoph Borer, magicien de grande renommée.

Ce concert rassemble les musiciens de la formation A ensemble d’excellence, et la formation B la relève de la musique de fanfares et de brass band dans la région. La soliste Jessica Marquis donne une très belle version de Rapsodie in Blue de Gershwin, et l’ensemble de Cuivres Jurassien invite un jeune directeur dynamique, le valaisan Aurélien Darbellay.