Des travaux se préparent à l’école de St-Ursanne

C’est au tour de l’école de St-Ursanne de subir une cure de jouvence. Comme d’autres communes jurassiennes, Clos du Doubs s’attaque à la rénovation d’un de ses bâtiments scolaires, celui de St-Ursanne construit dans les années 60. Selon la demande de permis de construire paru ce jeudi dans le Journal officiel, les autorités communales annoncent un agrandissement, non pas pour y abriter davantage d’enfants, mais pour donner plus d’espace dans les salles de classe. Il est aussi question d’améliorer l’efficience énergétique du bâtiment et de le raccorder au chauffage à distance qui se trouve à proximité. Les travaux devraient commencer pendant les vacances estivales avec la pose de containers pouvant accueillir huit classes le temps du chantier qui devrait durer 18 mois. Le crédit, qui reste à affiner en fonction des retours d’appels d’offres, sera soumis en assemblée communale le printemps prochain. Le délai d’opposition court jusqu’au 17 février. /ncp