Insertion des Ukrainiens : le Jura bon élève parmi les Romands

Reste que cette insertion se heurte à différents facteurs, comme l’explique Nathalie Barthoulot. « Il y a la langue, bien sûr, le marché de l’emploi est relativement sous tension, dans le Jura il y a la concurrence avec les travailleurs frontaliers et il ne faut pas oublier que les personnes arrivées chez nous sont le plus souvent des femmes accompagnées de jeunes enfants et qu’elle se retrouvent face à la difficulté de trouver des solutions de garde. » Selon la ministre Nathalie Barthoulot, les emplois occupés par les Ukrainiens intégrés sont en majorité, et pour l’instant, des emplois non qualifiés voire peu qualifiés.

Tous les cantons ne sont pas égaux dans cette tâche. Les cantons romands sont en queue de peloton. Une différence qui trouve peut-être son explication dans les similarités linguistiques entre l’Ukrainien et l’Allemand, alors que le Français reste une langue plus difficile à assimiler. La langue étant un facteur déterminant sur le marché de l’emploi. Nathalie Barthoulot estime également que la situation sur le marché de l’emploi est peut-être plus favorable en Suisse alémanique qu’en Romandie.





Difficile de trouver du travail sans contacts

Aleksandra Miedvieieva est arrivée du Dombas dans le Jura en août 2022. Elle travaille dans une entreprise de nettoyage depuis 6 mois. Mais dégoter un emploi n’a pas été chose facile pour cette Ukrainienne de 30 ans pourtant qualifiée. « C’était difficile car je ne parlais pas français. Puis j’ai envoyé mon CV partout, mais je ne recevais que des réponses standard ou aucune réponse. » Après une année de recherche, elle a finalement trouvé un travail dans une entreprise de nettoyage. « C’est mon amie qui travaille dans cette entreprise qui m’a aidée, car toute seule c’était impossible. »

En Ukraine Aleksandra Miedvieieva travaillait dans l’administratif et était également créatrice de contenu pour les réseaux sociaux. Son emploi jurassien ne correspond donc pas à ses qualifications. Mais qu'importe. « C’est un travail. Bien sûr que je ne me vois pas faire ça toute ma vie, mais c’est mieux que rien et ça me permet de vivre » assure-t-elle. /tna