Le 30 km/h va se généraliser à Rossemaison

Rossemaison veut passer au 30 km/h sur quasiment l’ensemble du village. Le Conseil communal a publié une réglementation en ce sens dans le Journal officiel paru ce jeudi, avec un délai d’opposition fixé à 30 jours. Seule une partie de la route cantonale, soit le secteur entre Delémont et l’intersection qui mène à l’école, resterait à 50 km/. Environ 40% du territoire communal se trouve déjà en zones de réduction de la vitesse. Le conseiller communal en charge des travaux publics explique que le projet vise à améliorer la sécurité et répond à la demande de riverains. « Nous avons un déficit notoire de trottoirs dans notre village » relève Alain Tissot qui souligne que toute la réflexion sur le 30 km/h découle également de la hausse de la population de la commune et donc de l’augmentation de la circulation à l’intérieur du village.

En parallèle, un assainissement de la rue des Grands-Champs est également prévu. Un crédit en ce sens de plus de 2,5 millions de francs sera, d’ailleurs, soumis aux citoyens le 9 février prochain en votation. Le projet comprend la construction d’un trottoir, ce qui permet de toucher une subvention fédérale de 500'000 francs via l’agglomération de Delémont.