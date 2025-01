Nouvelle impulsion pour le Programme Bâtiment 2025

Le Gouvernement jurassien a octroyé un crédit de 4,245 millions de francs pour le Programme Bâtiment 2025. Avec ce programme La Confédération et les cantons souhaitent accélérer la décarbonation des bâtiments grâce à des taux de soutiens attractifs et un accompagnement renforcé.

En 2025, Un soutien financier à hauteur de plus d’un million de francs est accordé à la mise en place de nouvelles mesures pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments et l’assainissement des installations de chauffage à énergie fossile de haute puissance. Un accent particulier est mis sur la réduction des émissions de CO2, et favoriser l’utilisation des énergies renouvelables. Pour rappel, actuellement 54% des bâtiments jurassiens sont encore chauffés au mazout ou au gaz naturel, selon les données de l’Office fédéral des statistiques.

Le Programme Bâtiment 2025 sera présenté lors de trois séances d’informations publiques à Porrentruy le 4 février, à Saignelégier le 6 février et à Delémont le 17 février. /comm-ero