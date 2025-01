Le destin lié de quatre immigrées italiennes

Elles sont des centaines, et même bien davantage, à avoir migré en Suisse depuis l’Italie de Mussolini dans la période de l’après-guerre. Les femmes ouvrières sont à l’honneur au CIP à Tramelan à l’occasion de l’exposition « Amiche » à découvrir jusqu’au 21 février. Celle-ci met en lumière le parcours de quatre amies de Bienne, aujourd’hui âgées entre 82 et 91 ans, et ont accepté d’ouvrir leur cœur et leurs souvenirs au travers de photographies et de récits de vie.







Hommage aux femmes

L’exposition se veut un hommage à une génération de femmes soudées, actives, piliers dans leurs familles et maillons essentiels de l’industrie horlogère et mécanique de l’époque. On doit cette réalisation à deux femmes qui, chacune à sa manière, a souhaité se plonger dans ces histoires de vie riches et merveilleusement humaines. Ariane Tonon, de formation littéraire, n’est autre que la fille de l’une des quatre protagonistes. Iara Vega Linhares, journaliste et photographe originaire d’Amérique latine, est particulièrement touchée par les questions d’immigration, qui reflètent son parcours personnel.

Créer l’exposition « Amiche » a nécessité une année de rencontres avec Mirella, Muguette et les deux Maria. Le temps d’entrer en douceur dans leur intimité, de leur parler, surtout de les écouter. « Ce qu’il fallait dévoiler, c’est la valeur de l’histoire individuelle », commente Ariane Tonon.