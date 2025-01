Les femmes artistes mises à l’honneur à Moutier

Spectacles d’improvisation, théâtres, concerts et expositions, les évènements proposés par le Centre Culturel de la Prévôté s’articuleront autour d’un fil rouge : les femmes artistes qui choisissent leur destinée. Cette saison 2025 commencera le 31 janvier sous un thème qui s’est en quelque sorte imposé à Brigitte Colin, programmatrice et animatrice au CCPM : « Au fur et à mesure que je construis cette programmation, il y a toujours un thème qui émerge. »