Des matches de robots à Strate J

Des équipes qui s’affrontent par l’intermédiaire de robots, au travers de différentes missions en moins de 3 minutes. Voilà ce que vous avez notamment pu voir si vous vous êtes rendus au bâtiment Strate J à Delémont ce samedi. Ces équipes, une quinzaine, constituées de participants de 6 à 16 ans issus particulièrement du Jura, du nord-ouest de la Suisse de manière plus générale et du Mittelland, étaient aux prises dans le cadre de la First Lego League Jura, un concours de robotique. Cette sélection régionale, dont les meilleures équipes accéderont à une finale suisse dans l’espoir d’atteindre plus tard l’échelon européen, voire mondial, s’est déroulée dans une ambiance pour le moins sympathique.