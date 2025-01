Des schémas sonores à la Galerie du Sauvage

La concrétisation de ces phénomènes à travers l’art de Bernard Terrier, ce sont ses schémas sonores, qui mettent en œuvre « des parallèles impossibles, mais cohérents, avec une poésie certaine », dixit Géraud Siegenthaler, de la Galerie du Sauvage. Celui-ci explique d’ailleurs accueillir une exposition absolument unique et étonnante : « Personne n’attend une expo comme ça à la Galerie. On fait habituellement de la photographie, et là on a quelque part des dessins qui sont autant scientifiques qu’imaginaires, et quelque chose de très particulier, remarquable, poétique et esthétique. C’est très compliqué à expliquer. »

La solution pour comprendre ? S’immerger dans l’univers de Bernard Terrier, explique Géraud Siegenthaler. L’exposition « Les fabuleux schémas sonores du Bernie » est à voir à la Galerie du Sauvage à Porrentruy jusqu’au 23 février, les mercredis, vendredis et dimanches de 14h à 18h, ou sur rendez-vous. Plus de détails sur le site internet de la Galerie du Sauvage. /comm-tbe