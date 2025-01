Un salon mauresque d’exception à Neuchâtel

Claire Piguet et sa collègue Anne-Laure Juillerat ont dû mener une véritable enquête pour tenter d’en savoir davantage sur l’origine de ce lieu. Le premier élément marquant est la date qui figure dans le décor, 1298-1299. « En fait, c’est une date inscrite en caractère coufique, donc d’une écriture arabe ancienne » qui équivaut dans notre calendrier à 1881-1882, explique Claire Piguet.

Si les motifs de ce décor sont empruntés à l’Orient, les matériaux utilisés, variés et qualifiés de belle qualité, se révèlent de la région. Claire Piguet évoque des catelles d’origine parisienne, de la pierre d’Hauterive et du bois de chêne notamment. »

Selon l’historienne, on ne connaît pas de voyage autour de la Méditerranée ou en Orient de la part du couple Robert-Tissot, mais Henri Robert-Tissot était très au fait des dernières tendances et certaines de leurs connaissances avaient probablement des aménagements de ce type. En revanche, ce salon est l’un des rares à avoir été préservé, avec le minaret de Serrières et celui qu’abrite le château d’Oberhofen, au bord du lac de Thoune. Il s’agit ainsi d’un décor d’exception à l’échelle suisse, selon l’État de Neuchâtel.







Un salon fraîchement restauré



Pour le préserver et le restaurer, la propriétaire des lieux a créé une association dans le but de lever des fonds. Elle a également demandé la mise sous protection du lieu au Canton. Les travaux ont permis de renforcer l’étanchéité de la coupole et de raviver les couleurs des décors, qui ont été minutieusement nettoyés, notamment avec l’aide d’étudiants de la Haute école bernoise de conservation-restauration. « On a pu tout nettoyer et retrouver tous les détails », explique la propriétaire des lieux, Sylvaine Dinarica.