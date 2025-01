« Café des Arts » : « BohemianTragedy » 

Le Midi-Théâtre est une formule qui donne l’occasion de nourrir son esprit plus que l’estomac, grâce à des spectacles de moins d’une heure, présentés par des troupes de la région ou d’ailleurs avec des comédiens professionnels.

Ce midi et demain, à Porrentruy et à Delémont, la Compagnie En boîte présente une création : « Bohemian Tragedy » avec Stéphane Thies, Patric Reves et Eve Mittempegher. Une pièce de théâtre lyrique qui raconte la création d’une pièce mêlant les univers de William Shakespeare et de Queen. Stéphane Thies, metteur en scène, plante le décor de sa pièce.