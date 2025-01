La justice ne plaisantait pas sous les Princes-Évêques

La justice n’était pas forcément tendre à l’époque des Princes-Évêques de Bâle… et c’est peu de le dire. Le sujet fera l’objet d’une conférence ce lundi soir à 19h à l’aula de l’école primaire de l’Oiselier à Porrentruy. La manifestation est organisée par l’Université populaire jurassienne dans le cadre de la formation de guides touristiques. La conférence est ouverte au public. Elle sera donnée par Jean-Claude Rebetez, conservateur des Archives de l’ancien Évêché de Bâle (AAEB). La conférence aura pour thème : « Ivrognes, adultères et autres criminels : les formes de la répression judiciaire à Porrentruy aux XVIe et XVIIe siècles ». La justice de l’époque était globalement plus dure qu’aujourd'hui mais pas obligatoirement sur tous les sujets. « À l’époque, il était "normal " qu’un homme batte sa femme et s’il ne l’estropiait pas, il ne terminait pas devant la justice », note Jean-Claude Rebetez. Le conservateur des AAEB souligne toutefois que beaucoup de « peines afflictives et corporelles » - comme des coups de fouet ou encore de transpercer la langue en cas de blasphème - étaient appliquées, à l’époque. Il rappelle également que la peine de prison n’existait pas et que les prévenus étaient condamnés à un bannissement dont la longueur dépendait de la gravité du délit.