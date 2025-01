Trouver des moniteurs de ski, un casse-tête pour les écoles jurassiennes

Les écoles jurassiennes peinent à trouver des moniteurs pour les camps de ski. Si la problématique ne date pas d’hier, elle pose de plus en plus de difficultés aux enseignants du canton. Selon Jean-Bernard Bandelier, collaborateur technique à l’Office des sports du Canton du Jura, il est toutefois difficile de remédier à ce problème rapidement. Selon lui, former plus de moniteurs n’est pas une solution, l’offre de formation répond à la demande actuelle. Le point qui peut être amélioré est la sensibilisation des moniteurs pour qu’ils restent actifs après leur formation. Pour inciter les moniteurs à se rendre disponibles, l’Office des sports les contacte à chaque début de saison pour tenir une liste à jour à disposition des écoles. Toutefois, le nombre de réponses reste limité selon Jean-Bernard Bandelier : « Ce n’est pas forcément par ce biais qu’on arrive à trouver tous les moniteurs qu’on recherche ».