De très nombreux campagnols sortent de terre aux Franches-Montagnes

Les campagnols terrestres sont de retour en masse dans les sols francs-montagnards. Ces rongeurs connaissent un pic de pullulation dans le district. Des solutions existent pour lutter contre leur prolifération qui intervient à peu près tous les six ans. Mais leur nombre, aussi grand que leur appétit, peut causer bien des tracas aux agriculteurs puisque les Franches-Montagnes pourraient abriter jusqu’à trois millions de campagnols terrestres, selon les estimations assez larges de Yann-David Varennes. Le conseiller agricole à la Fondation rurale interjurassienne (FRI), qui a réalisé cet automne des observations aux Rouges-Terres, aux écarres et au Noirmont, précise que ces rongeurs se nourrissent d’herbe et peuvent décimer les champs. Cela peut conduire, pour les agriculteurs, à la perte totale d’une récolte et à la remise en état des prairies endommagées pour des coûts entre 20'000 et 40'000 francs dans le pire des cas.

Yann-David Varennes propose plusieurs solutions pour contrer l’invasion des campagnols : mettre les prairies en culture, les rénover en labourant certaines zones, ou encore installer des animaux en pâturage. La FRI a aussi transmis une recommandation à l’Office de l’environnement du canton du Jura pour interdire les chasseurs de réaliser des tirs de régulation d’un prédateur, le renard. /nmy