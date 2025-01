Les paysages jurassiens en vedette aux Journées de Soleure

« Le Jura constitue un formidable décor de films » : c’est l’avis d’Emilien Gür, co-programmateur aux Journées de Soleure et invité de « La Matinale » ce mardi alors que le festival du cinéma suisse se tiendra dès mercredi et durant une semaine. Une programmation baptisée « Imaginaires du Jura » mettra en vitrine plus de 30 films tournés dans le Jura au sens géologique, de Bâle à Genève en passant par chez nous. Si les cinéastes et acteurs sont habituellement en tête d’affiche des festivals, « les paysages jouent également un rôle très important au cinéma. Si vous racontez une histoire d’amour, ce ne sera pas la même histoire dans les hauts plateaux jurassiens ou dans une métropole », explique Emilien Gür. « Les forêts de sapins, les lacs, les hivers sibériens » rendent notamment les paysages jurassiens inspirants. Les Journées de Soleure mettent aussi sur pied une exposition au Musée des Beaux-Arts de la ville consacrée aux « Imaginaires du Jura » en peintures et en photographies (à voir jusqu’au 4 mai). Et la Jurassienne Elisa Shua Dusapin sera l’auteure invitée du festival. Retrouvez le programme complet ici. /mmi