Un retour pour Silver Dust

Un ancien pilier de Silver Dust fait son retour. Le batteur neuchâtelois Mr.Killjoy, qui avait effectué des remplacements lors de concerts l’été dernier, va rejoindre définitivement le groupe de métal jurassien, selon une information transmise ce mardi. « L’arrivée de Mr.Killjoy est sans conteste un atout majeur pour l’avenir du groupe », souligne Silver Dust dans son communiqué. Le batteur neuchâtelois avait joué avec l’entité entre 2014 et 2018. Il continuera de développer ses projets personnels en parallèle, notamment avec son groupe de rock Seriously Serious.

Silver Dust annonce, par ailleurs, avoir signé un contrat de distribution mondiale avec le label de métal M&O Music. Il sortira ainsi un nouvel album le 4 avril ainsi qu’un premier single accompagné d’un clip vidéo le 20 mars. Une grande tournée européenne est également en préparation. /comm-alr